Critiqué par Riolo, un crack du PSG lâche une réponse

Jean de Teyssière

Face au Havre (3-3), le PSG a peiné avant de se ressaisir en fin de rencontre et égaliser à la dernière minute grâce à l'homme en grande forme en ce moment : Gonçalo Ramos. Le club a fait un nouveau grand pas vers le titre de champion de France. Bradley Barcola, souvent critiqué cette saison par Daniel Riolo, a marqué son troisième but de la saison en suivant une accélération d'Ousmane Dembélé. Interrogé sur ce but, il répond indirectement à son détracteur.

Quand le Borussia Dortmund, le futur adversaire des Parisiens en Ligue des Champions, se fait corriger par le RB Leipzig en Bundesliga (1-4), le PSG ne passe pas loin de la correctionnelle face au Havre. Menés 1-3 à la 78ème minute de jeu, Achraf Hakimi puis Gonçalo Ramos ont arraché l'égalisation, qui permet au PSG de ne pas perdre une seconde fois à domicile cette saison.

Quand Riolo compare Barcola à «Bambi»

Très souvent cette saison, l'éditorialiste de RMC , Daniel Riolo ne s'est pas montré tendre avec Bradley Barcola. Après le match aller face au FC Barcelone (2-3), il avait notamment dit : « Barcola ? C’est Bambi. Quand il arrive en face à face, ses jambes ont commencé à flageoler. Il n’est pas prêt encore. »

«On me reproche de pas suffisamment entrer dans la surface, ce soir je l'ai bien fait»