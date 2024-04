PSG : Luis Enrique prend les choses en main pour ce transfert à 90M€

Alexis Brunet

L'été dernier, le PSG a décidé de miser 90M€ sur Randal Kolo Munai. Quelques mois plus tard, force est de constater que l'attaquant n'a pas encore réussi à justifier le prix de son transfert. L'ancien joueur de Francfort est dans une situation d'échec à Paris, mais Luis Enrique ne le laisse pas tomber et dialogue souvent avec lui.

Le PSG a l'habitude de dépenser des fortunes pour s'offrir des attaquants. Il y a un peu moins d'un an, c'est sur Randal Kolo Muani que le club de la capitale décidait de miser une sacrée somme. Luis Campos arrachait la signature de l'ancien joueur de Francfort dans les derniers instants du mercato, contre un chèque d'environ 90M€. Le Français était alors ravi de débarquer à Paris, lui qui est né à Bondy, mais malheureusement tout ne se passe pas comme prévu pour lui.

Kolo Muani peine à se montrer efficace

Depuis son arrivée au PSG, Randal Kolo Muani n'est pas arrivé à justifier l'investissement conséquent à son égard. Au niveau des statistiques, l'ancien Nantais est à la peine. Depuis le début de l'année 2024, il a seulement inscrit quatre petits buts, dont deux face à Revel, en Coupe de France, un club de R1. Le joueur passé par l'Eintracht Francfort est clairement distancé dans la hiérarchie des attaquants, et se trouve derrière Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, ou bien Bradley Barcola.

Mercato - PSG : Coup de théâtre, un accord est annoncé pour ce transfert à 60M€ https://t.co/53Kfg2z9xy pic.twitter.com/JbbCcFYWG4 — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Luis Enrique dialogue souvent avec Kolo Muani