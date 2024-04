PSG : Avant le choc, le plan de Luis Enrique est dévoilé

Alexis Brunet

Le PSG affrontera mercredi le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des champions. Une rencontre très importante dans la saison des Parisiens, mais avant cela il faudra bien négocier la rencontre de Ligue 1, face au Havre. Justement, à cette occasion, Luis Enrique pourrait tenter de faire tourner son effectif, tout en essayant de redonner quelques sensations techniques à certains cadres.

La fin de saison commence à pointer le bout de son nez, et le PSG s'apprête à jouer certains matchs très importants. Mercredi prochain, le club de la capitale défiera le Borussia Dortmund, en demi-finale aller de Ligue des champions. La manche aller aura lieu en Allemagne, et le retour se déroulera donc à Paris, le 7 mai. Mais avant la C1, les Parisiens doivent jouer un match de championnat, face au Havre.

Le PSG peut être champion à la fin du match face au Havre

Par rapport à une demi-finale de Ligue des champions, la rencontre face au Havre est beaucoup moins excitante. Toutefois, la réception des Havrais est aussi très importante. En effet, le PSG peut être sacré champion de France dès ce samedi, pour la douzième fois de son histoire, et ainsi préparer au mieux le déplacement en Allemagne.

Un coup de théâtre relance le mercato du PSG ? https://t.co/tu4KtBG31G pic.twitter.com/zdsR4LQhtn — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Luis Enrique va faire tourner face au Havre