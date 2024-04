Mercato : C’est officiel, il choisit le PSG et réalise un rêve !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Warren Zaïre-Emery a décidé de s’inscrire dans la durée avec son club formateur. Le PSG a officialisé ce samedi soir à la surprise générale la prolongation de son milieu de terrain, fier et heureux de pouvoir rester dans la capitale. Un rêve pour le titi.

Le dossier Zaïre-Emery est définitivement acté. Alors qu’un accord avait été trouvé entre les deux parties comme vous l’avait révélé le10sport.com, le PSG a officialisé ce samedi avant le début du match contre Le Havre la prolongation de son numéro 33, désormais engagé jusqu’en juin 2029 et qui a eu l’occasion de se présenter face aux supporters pour prendre la pose aux côtés de son président Nasser Al-Khelaïfi. La joie de l’international français est grande après cette signature.

« C'est une énorme fierté pour moi de continuer l'aventure avec mon club formateur »

« Je suis très heureux et fier d’avoir signé ma prolongation au Paris-Saint-Germain jusqu'en 2029. C'est une énorme fierté pour moi de continuer l'aventure avec mon club formateur, celui pour lequel j'ai toujours voulu jouer depuis tout petit. Je suis arrivé à l'âge de huit ans et ça fait 10 ans que je suis là , a réagi Warren Zaïre-Emery auprès des médias du PSG. Il faut savoir que depuis petit, avec ma famille, on regarde les matches du Paris Saint-Germain et j'ai toujours aimé ce club-là. Je l'ai toujours supporté et maintenant je porte le maillot depuis plus d'un an et demi. Je suis très fier. »

« Un rêve que je vis »