Le vestiaire du PSG choque Luis Enrique

Alexis Brunet

Le PSG peut réaliser une saison historique. En effet, le club de la capitale peut encore mettre la main sur tous les trophées, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions. Une prouesse possible qui en étonne plus d'un, à commencer par Luis Enrique. L'entraîneur espagnol ne s'attendait pas en début d'année à ce que son équipe soit capable de réaliser un potentiel quadruplé historique.

L'enchaînement des trois prochains matches est très important pour le PSG. Dès ce samedi, les Parisiens ont l'opportunité de remporter leur douzième titre de champion de France, face au Havre. Après cela, les coéquipiers de Nuno Mendes joueront deux matches capitaux, avec les demi-finales de Ligue des champions, face au Borussia Dortmund.

Le PSG va jouer la finale de la Coupe de France

Il y a la Ligue 1, la Ligue des champions, mais il y a aussi la Coupe de France. Le club de la capitale jouera le 25 mai prochain la finale face à l'OL. Les Parisiens pourront donc à cette date avoir déjà mis la main sur deux trophées, mais cela pourrait ne pas s'arrêter là.

Le PSG peut réaliser un quadruplé historique