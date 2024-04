PSG : «Ta mère la p**e», il pète les plombs en plein match

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le 10 avril dernier, le PSG se qualifiait pour les demi-finales de Ligue des champions en battant le FC Barcelone sur sa propre pelouse (1-4). Au cours de cette rencontre, Xavi avait perdu ses nerfs. Expulsé en début de seconde période, le coach catalan s'en était pris au corps arbitral.

D'ordinaire calme, Xavi avait perdu ses nerfs lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au PSG. Après une faute de Frenkie de Jong sur Warren Zaïre-Emery à la 56ème minute, le coach du FC Barcelone avait laissé exploser sa colère sur le bord de la pelouse.

Xavi a craqué lors du match de Ligue des champions

Comme le montre le film RMC consacré à cette rencontre, Xavi avait insulté Istvan Kovacs, l'arbitre du match. « Ta mère la p*te. Donne le ton carton, ta mère la p*te » avait-il lâché. Expulsé, il s'était ensuite dirigé vers le quatrième arbitre : « Me b*ise pas mec! Ta mère la p*te! ».

Carragher avait senti la fin