PSG : La sortie inattendue de Luis Enrique

Alexis Brunet

Le PSG n'est pas encore officiellement champion de France. Alors qu'il pouvait l'être dès ce samedi soir, le club de la capitale n'a pas réussi à s'imposer face au Havre, et doit attendre le match de l'AS Monaco face à l'OL, pour pouvoir peut-être avoir quelque chose à fêter. Mais à entendre Luis Enrique, Paris est déjà champion.

Le PSG n'a pas préparé au mieux sa demi-finale de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Alors qu'il affrontait ce samedi soir Le Havre, qui lutte pour son maintien, le club de la capitale n'a pas réussi à s'imposer, et a donc dû se contenter d'un match nul 3-3.

Le PSG n'est pas officiellement champion de France

Ce résultat ne met par le PSG en pleine confiance avant le match face au Borussia Dortmund, mais il retarde surtout le sacre des Parisiens. En effet, avec la réception du Havre, les coéquipiers d'Ousmane Dembélé avaient l'opportunité de verrouiller le titre de champion de France, en cas de victoire. Le club de la capitale n'est donc pas officiellement champion, mais il pourrait l'être dès ce dimanche soir, selon le résultat du match entre l'AS Monaco et l'OL.

Le PSG est champion selon Luis Enrique