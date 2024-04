PSG : L’entraîneur est annoncé pour la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine réussite sur le banc du PSG, Luis Enrique pourrait d'ailleurs être le premier entraîneur de l'histoire à remporter la Ligue des Champions avec le club de la capitale. Et l'Espagnol, interrogé vendredi en conférence de presse, en a profité pour annoncer lui-même qu'il serait toujours au PSG la saison prochaine.

Le PSG est en train de vivre un exercice 2023-2024 exceptionnel puisqu'il est toujours en course pour réaliser un quadruplé historique (Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France et Ligue des Champions). Une réussite que le club francilien doit en grande partie à son entraîneur, Luis Enrique, qui avait changé beaucoup de choses à son arrivée au PSG l'été dernier et dont les choix son en train de porter leurs fruits.

Enrique au coeur des rumeurs...

D'ailleurs, les spéculations vont bon train depuis maintenant plusieurs semaines au sujet de Luis Enrique, et il a même été question d'un possible retour au FC Barcelone avant que Xavi ne décide finalement de prolonger l'aventure en Catalogne. Mais de son côté, l'entraîneur du PSG a les idées claires pour son avenir, et il a d'ailleurs lui-même acté une grande nouvelle vendredi en conférence de presse.

« L'année prochaine, on sera meilleurs »