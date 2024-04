Le boss du PSG boucle un renfort, gros changement en interne !

Benjamin Labrousse

Clairement pointé du doigt à ce sujet ces dernières années, le PSG a su gérer ses blessés cette saison. L’infirmerie du club parisien n’a jamais semblé aussi vide, et cela coïncide notamment par la présence du docteur Flamant, arrivé cet été sur recommandation de Luis Campos. En interne, les secteurs sportifs et médicaux s’entendraient bien mieux à Paris. Explication.

Le PSG a eu le droit à sa révolution. Depuis l’été dernier, de nombreux secteurs du club de la capitale ont été chamboulés par l’état-major parisien. Si cela a pu être le cas au niveau du sportif avec la venue de Luis Enrique sur le banc, mais aussi avec le recrutement de jeunes joueurs prometteurs, le corps médical du PSG ne s’est jamais aussi bien porté.

Paris a évité les blessures à répétition cette saison

Car si cette saison, Nuno Mendes, Milan Skriniar, Marquinhos, ou encore Marco Asensio ont été blessés à plusieurs reprises, ces derniers sont vite revenus à la compétition. Ces dernières semaines, seul Presnel Kimpembe, forfait pour le reste de la saison, manquait à l’appel. Selon les informations du Parisien , cette révolution médicale du PSG passe notamment par la présence du docteur Patrick Flamant.

Le staff médical du PSG en harmonie avec celui de Luis Enrique