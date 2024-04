PSG : A contrecœur, Luis Enrique prend une grande décision

Benjamin Labrousse

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet dernier, Luis Enrique n’a cessé d’opérer une forte rotation au sein de son effectif. Le technicien espagnol profite de la profondeur de son groupe pour faire tourner, comme cela a pu être le cas mercredi à Lorient. Si plusieurs cadres ont manqué ce déplacement, cela n’aurait pas fait plaisir au coach parisien. Explication.

En un an, le PSG a complètement changé. Nommé sur le banc du club de la capitale l’été dernier, Luis Enrique semble avoir réussi à remettre Paris sur de bons rails. Fidèle à ses principes, l’Espagnol a notamment imposé une forte rotation au sein de son effectif.

Cinq cadres du PSG absents à Lorient

Si cela permet notamment à Luis Enrique d’impliquer un maximum l’intégralité de son groupe, le vestiaire du PSG peut également bénéficier d’un certain repos en soufflant d’un match à un autre. Mercredi, les Rouge et Bleu se sont largement imposés face à Lorient (1-4), grâce à des doublés de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, laissés sur le banc quelques jours plus tôt face à l’OL (4-1). Pour cette rencontre retardée de la 29ème journée de Ligue 1, Luis Enrique n’avait pas convoqué Marquinhos, Achraf Hakimi, Vitinha, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola…

Luis Enrique ne se passe pas de certains cadres par plaisir