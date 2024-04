PSG - Luis Enrique : La révolution est validée !

Jean de Teyssière

Depuis 2011 et l'arrivée des Qataris à la tête du PSG, le rêve est toujours le même : gagner la Ligue des Champions. Mais huit entraîneurs et pléthore de désillusions plus tard, le rêve est toujours d'actualité. Pour Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal et ancien joueur parisien, cet échec permanent est dû à une confiance pas assez accordée à l'entraîneur. Mais avec Luis Enrique, tout est possible.

Chez les anciens joueurs et entraîneurs parisiens, la question du pourquoi le PSG n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions est souvent posée. Lors d'un entretien exclusif accordé au 10sport.com, Guy Lacombe, ex-entraîneur du PSG, avait tenté de donner une explication : « tout le monde nous dit que Paris veut gagner la Champions League. C'est un écran de fumée. Je ne suis pas sûr que le désir premier des dirigeants soit celui ci. Leur désir premier, c'est faire de la publicité et montrer une belle image du club. Le deuxième, c’est de gagner de l'argent. Et puis, bon, si jamais on peut être champion d'Europe, on va voir… »

«Quels que soient les moyens, on ne peut pas réussir sans continuité»

Dans une interview accordée au Parisien , Aliou Cissé, ancien joueur parisien aujourd'hui sélectionneur du Sénégal évoque son amour du PSG : « Oui. Je viens du Val-de-Marne, j’ai toujours rêvé de jouer au PSG. Quand j’étais gamin, chaque fois qu’on passait sous le Parc des Princes en voiture, je disais à ma mère : Un jour, je jouerai au PSG. J’aime ce club, je crois en lui. Mais il faut de la continuité. Quels que soient les moyens, on ne peut pas réussir sans continuité. »

«J’ai l’impression que Luis Enrique est là pour un projet»