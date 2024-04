EXCLU : Le PSG a tout raté avec ses stars

Jean de Teyssière

Depuis l’année 2011, les Qataris ont pris les rênes du PSG, qui a pris un virage totalement différent. Le club de la capitale a remporté neuf titres de champion de France, six Coupes de France, dix trophées des Champions et six Coupes de la Ligue. Mais l’ambition principale du club est évidemment de remporter la Ligue des Champions. En exclusivité pour le10sport.com, Guy Lacombe, ancien entraîneur du PSG, explique pourquoi cette ambition pourrait être mise à mal à cause de la politique des dirigeants parisiens.

Est-ce qu’à votre avis, au PSG, les joueurs sont placés au-dessus de l’institution ?

« C’est un grand débat. Le PSG a eu une opportunité pour montrer que l'institution était au-dessus de tous les joueurs. C'était avec l'affaire Aurier. Ils ont raté cette opportunité. »

Mais il fallait faire quoi ? Le licencier, l’envoyer en réserve ?

« Il ne fallait surtout pas faire ce qu'ils ont fait. L'entraîneur représente l'institution. Il faut protéger ça, sinon... Le club, s'il respecte réellement la fonction de l'entraîneur, il est plus fort. Jamais un joueur du Real Madrid ne se permettrait de dire des trucs comme ça. Le Real Madrid, c'est la définition même d'une institution. »

Le PSG a grandi trop vite et n’a pas réussi à créer une institution forte ?

« Oui, mais tout le monde nous dit que Paris veut gagner la Champions League. C'est un écran de fumée. Je ne suis pas sûr que le désir premier des dirigeants soit celui ci. Leur désir premier, c'est faire de la publicité et montrer une belle image du club. Le deuxième, c’est de gagner de l'argent. Et puis, bon, si jamais on peut être champion d'Europe, on va voir… »