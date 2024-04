PSG : «C'est terminé», Riolo balance sur Dembélé

Amadou Diawara

Au début de la saison, le côté droit du PSG était un point fort. En effet, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé étaient très complices, semant la zizanie dans les défenses adverses. Alors que Luis Enrique a recentré son numéro 10, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services d'Ousmane Dembélé. Formé en tant qu'ailier droit, le nouveau numéro 10 parisien a enchainé les matchs à ce poste sous la houlette de Luis Enrique, alignant les grosses performances et démontrant une grande complicité avec Achraf Hakimi. A tel point que le côté droit était un point fort du PSG lors des premiers mois de la saison.

Luis Enrique a recentré Ousmane Dembélé

Lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Luis Enrique a tenté un pari avec Ousmane Dembélé. En effet, le coach du PSG a repositionné l'international français dans l'axe. Et depuis cette rencontre, Luis Enrique n'hésite pas à refaire ce coup, comme ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais. Toutefois, cela ne plait pas à Daniel Riolo.

«Ça se termine toujours mal»