Mbappé - PSG : Le Real Madrid prépare du lourd avec Taylor Swift

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé vit une période compliquée au PSG depuis l'annonce de son départ, le Real Madrid n'a pas encore fixé une date précise pour sa présentation au Santiago Bernabeu. Selon la presse espagnole, les hautes sphères merengue vont essayer de faire en sorte qu'elle coïncide avec les deux concerts de Taylor Swift, prévus les 29 et 30 mai, et ce, pour profiter de leurs installations.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu au PSG. En effet, le numéro 7 parisien a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le club librement et gratuitement cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va s'engager en faveur du Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation.

C'est la guerre, nouvelle révolution au PSG ? https://t.co/oK5RuwdbMB pic.twitter.com/Dnplmr7MW6 — le10sport (@le10sport) April 4, 2024

Le Real n'a pas choisi la date pour présenter Mbappé

Depuis son annonce, Kylian Mbappé vit des moments compliqués au PSG. Conscient de la situation, le Real Madrid a décidé d'attendre avant d'officialiser son transfert. De plus, à en croire Marca , le club merengue n'aurait pas encore choisi la date de la présentation de Kylian Mbappé.

Le Real veut profiter des installations des concerts de Taylor Swift