PSG : Riolo lâche une punchline sur Luis Enrique

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, Luis Enrique a encouragé ses joueurs à beaucoup permuter dans leur positionnement. Ce qui a plu à Daniel Riolo dans un premier temps. Toutefois, au fil de la demi-finale de la Coupe de France contre le Stade Rennais, le journaliste français ne comprenait plus du tout les consignes du coach du PSG. Et il l'a fait savoir à sa manière.

Opposé au Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France, le PSG s'est imposé 1-0 au Parc des Princes. Pour surprendre son adversaire ce mercredi soir, Luis Enrique a donné de nouvelles consignes à ses protégés. En effet, on a pu voir plusieurs joueurs du PSG - notamment Achraf Hakimi, Kang-In Lee et Ousmane Dembélé - changer de position au fil de la rencontre.

«Je suis allé chercher des Doliprane»

D'abord emballé par l'animation offensive du PSG, Daniel Riolo a avoué qu'il avait fini par être totalement perdu. A tel point qu'il a affirme avoir dû prendre des Doliprane pour soigner un mal de tê te. « Il y a eu ce premier quart d’heure que j’ai trouvé très intéressant avec beaucoup de mouvements. Et moi qui ne comprends rien à la tactique, à ‘Géo Trouvetou’, je me suis pris en pleine face les mouvements permanents, les positions folles des joueurs. Je prends une vraie leçon de football. Je pars dans l’idée d’être hyper positif en disant, là c’est vraiment intéressant parce qu’on s’attend à ce que ce soit Lee qui fasse le quatrième milieu de terrain, mais c’est Hakimi », s'est enflammé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«A quoi sert ce grand cocktail ?»