Un potentiel «Ballon d’or» au PSG, et ce n’est pas Mbappé !

Kylian Mbappé n’est pas la seule étincelle offensive du PSG. Ousmane Dembélé est le dynamiteur de Luis Enrique et se balade dans l’axe lors des deux derniers matchs du Paris Saint-Germain, bien que la finition de Dembélé ne soit pas optimale ou du niveau que celle de Mbappé. C’est notamment ce qui lui manque pour prétendre au Ballon d’or d’après Julien Stéphan.

Ousmane Dembélé a une nouvelle fois évolué dans une position axiale mercredi soir face à Rennes pour le compte de la demi-finale de Coupe de France (1-0). Comme face à l’OM, le champion du monde 2018 a été au cœur du jeu pendant la victoire parisienne. Une position dans laquelle Luis Enrique aime le voir et ce serait une partie du projet que l’entraîneur du PSG lui aurait vendu au moment de son arrivée à Paris l’été dernier à en croire L’Équipe .

«S’il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d’or aujourd’hui»

Bien qu’il n’ait ni été buteur ni passeur décisif contre le Stade Rennais mercredi au Parc des princes, Ousmane Dembélé a fait forte impression auprès de Julien Stéphan. Si bien que l’entraîneur du club breton a évoqué ce qu’il manque à l’attaquant pour être dans la discussion du Ballon d’or. « C’est marrant, quand on parle d’Ousmane Dembélé, on parle toujours de ses défauts. En tout cas, quand on me questionne sur Ousmane. Et moi, je réponds toujours sur ces qualités. Parce que je trouve que c’est un joueur hors norme, dans le déséquilibre dans le dribble, dans la faculté à créer des espaces, c’est un joueur exceptionnel. S’il avait une qualité de finition supérieure, il serait peut-être Ballon d’or aujourd’hui, c’est vrai ».

Dembélé et Mbappé «hors normes» pour Stéphan