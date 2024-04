Mbappé : L’effet Luis Enrique qui révolutionne le PSG !

Thomas Bourseau

Au PSG, Luis Enrique a pris une grande décision concernant le management de Kylian Mbappé depuis que ce dernier a annoncé en interne son départ du club en fin de saison. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a diminué son temps de jeu en marge de la saison prochaine, qui se jouera sans lui. Un choix fort qui n’a jamais eu lieu avec les stars du PSG auparavant selon Jean-Michel Larqué.

Depuis l’annonce de Kylian Mbappé au sujet de son départ à la mi-février, le management de Luis Enrique à son égard a changé. L’entraîneur du PSG l’a fait savoir à maintes reprises au cours de sorties médiatiques : le Paris Saint-Germain se doit de préparer la vie sans Kylian Mbappé.

«Luis Enrique ne faisait que le métier normal d’entraîneur»

Une gestion du temps de jeu de Kylian Mbappé très claire concernant sa présence dans les grands rendez-vous, mais pas systématique. Jean-Michel Larqué l’a bien remarqué et a salué le travail de Luis Enrique à ce sujet sur les ondes de RMC mardi. « Ces derniers temps, Luis Enrique ne faisait que le métier normal d’entraîneur. Ce qui était étonnant et pas normal, c’est qu’auparavant, il y avait des stars, et Kylian Mbappé n’était pas la seule, qui erraient sur le terrain et marchait sur le terrain pendant 90 minutes et quel que soit l’entraîneur, aucune décision n’était prise envers ces joueurs. Je trouve étonnant qu’on soit totalement en pâmoison devant un entraîneur qui prend des décisions ».

«Il n’y a pas un joueur normalement constitué qui peut oublier ça»