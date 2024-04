PSG : Transferts à 170M€, une révélation tombe

Benjamin Labrousse

A la recherche d’attaquants lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas hésité à sortir le chéquier en recrutant Gonaçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour un montant cumulé de 170M€. Si les deux joueurs ont affiché certaines promesses, Luis Enrique ne serait pas encore convaincu par son duo d’avants-centres. Explication.

La saison dernière, un gros problème avait été dénoncé au PSG. Avec le trio de stars composé de Neymar, de Kylian Mbappé, et de Lionel Messi, la formation de Christophe Galtier ne possédait pas de véritable attaquant de pointe. Ainsi, c’est assez logiquement que le PSG a décidé d’investir sur deux profils l’été dernier, avec les venues de Gonçalo Ramos (80M€), et de Randal Kolo Muani (90M€).

Kylian Mbappé a longtemps occupé le poste de numéro 9

Mais alors que le Portugais et le Français ont connu des premiers mois très compliqués au PSG, Luis Enrique a décidé autour du mois de décembre, de placer Kylian Mbappé dans la peau du numéro 9, permettant au passage, l’éclosion de Bradley Barcola…

Luis Enrique pas franchement convaincu par ses deux attaquants ?