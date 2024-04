Le PSG annonce une bonne nouvelle !

Benjamin Labrousse

Dimanche soir, le PSG a dominé l’OM (0-2) à Marseille, et se prépare désormais à recevoir Rennes ce mercredi (21h10) au Parc des Princes, à l’occasion de la demi-finale de la Coupe de France. Une place en finale attend donc les partenaires de Kylian Mbappé, qui vont pouvoir compter sur le retour de leur capitaine Marquinhos.

Le PSG aborde un sprint final palpitant. Doté d’une belle avance en tête du championnat, Paris peut désormais espérer réaliser un gros parcours en Coupe de France. Cela passera par une victoire face à Rennes ce mercredi soir (21h10), et en cas de succès, par un affrontement avec l’OL, qualifié ce mardi soir après sa victoire (3-0) face à Valenciennes.

Le PSG récupère Skriniar et Asensio

De plus, le PSG va devoir se frotter au FC Barcelone en Ligue des Champions (10 et 16 avril). Forcément, Luis Enrique et son staff espèrent pouvoir compter sur tous leurs joueurs. Lors de la trêve internationale, les Parisiens ont vu Bradley Barcola subir une blessure à l’ischio - jambier. Un coup dur pour le PSG, qui a néanmoins récupéré Marco Asensio et Milan Skriniar, les deux joueurs ayant disputé quelques minutes face à l’OM dimanche dernier.

🗒️🆗Le groupe parisien pour #PSGSRFC ! ✅#CDF pic.twitter.com/ND0hFRcvT7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 3, 2024

Marquinhos fait lui aussi son retour dans le groupe

Néanmoins, Marquinhos manquait encore à l’appel côté parisien dimanche soir. Touché au talon d’Achille et absent depuis fin février, le capitaine brésilien est enfin de retour dans le groupe du PSG pour la réception de Rennes ce mercredi soir. De bon augure pour la fin de saison à Paris...