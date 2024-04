PSG : Nouveau coup de poker signé Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Avant de retrouver le FC Barcelone en Ligue des champions dans une semaine, le PSG va recevoir le Stade Rennais ce mercredi pour disputer sa demi-finale de Coupe de France. Plusieurs absents seraient à déplorer côté parisien. De ce fait, Luis Enrique devrait tenter une nouvelle expérience, notamment avec sa défense.

Une semaine avant de retrouver le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG a une autre grande échéance ce mercredi. Les Rouge-et-Bleu recevront le Stade Rennais au Parc des Princes pour disputer sa demi-finale de la Coupe de France, quelques semaines après avoir été tenus en échec par cette même équipe (1-1 le 25 février dernier).

Plusieurs absents de taille au PSG pour Rennes

Mais pour cette rencontre, Luis Enrique va très certainement devoir bricoler un peu. Dans son point médical, le PSG a annoncé que Bradley Barcola n’était pas encore à 100%. Mais c’est en défense qu’il y a le plus d’absences à déplorer. Presnel Kimpembe poursuit sa convalescence, et Lucas Beraldo sera suspendu après le carton rouge reçu contre l'OM. Marquinhos et Nuno Mendes seraient également trop justes pour être titularisés contre Rennes.

Luis Enrique va tenter une nouvelle expérience