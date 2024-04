PSG : Mbappé a-t-il insulté Luis Enrique ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une image qui a largement fait parler. Lors de son remplacement à Marseille, Kylian Mbappé mécontent, aurait insulté Luis Enrique. Il est impossible d'affirmer les mots tenus par l'attaquant du PSG, mais certains font dire au crack de Bondy «fils de p*te». Après le match, Luis Enrique assurait n'avoir rien vu. Mais désormais, il dénonce un mensonge.

Contre l'OM, Kylian Mbappé était bel et bien titulaire, mais il n'a pas terminé le match. Comme souvent, l'attaquant du PSG n'a pas terminé la rencontre puisque peu après l'heure de jeu il a été remplacé, ce qui a une nouvelle fois fait parler. Il faut dire que le capitaine de l'équipe de France n'a pas vraiment eu le comportement attendu lors de sa sortie.

Mbappé insulté Luis Enrique ?

Au-delà de sa déception et de sa publication sur Instagram, c'est surtout une vidéo qui fait grandement parler. Et pour cause, il semblerait que Kylian Mbappé insulte Luis Enrique lors de son remplacement. Impossible évidemment de l'affirmer, mais certains, en lisant sur les lèvres du joueur, identifient « fils de p*te ». Après le match, le coach du PSG assurait qu'il n'avait rien vu et rien entendu. Et ce mardi, en conférence de presse, il dénonce cette fois-ci un mensonge.

Luis Enrique dénonce «un mensonge»