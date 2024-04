PSG - Real Madrid : Un coup de tonnerre causé par Mbappé ?

Thomas Bourseau

Vinicius Jr est devenu l’une des figures de proue du Real Madrid depuis son arrivée à l’été 2018. Néanmoins, la venue imminente de Kylian Mbappé du PSG pourrait précipiter son départ du club merengue selon la presse espagnole. Il n’en serait cependant rien. Explications.

Kylian Mbappé a pris sa décision cet hiver : il quittera le PSG au terme de son contrat, soit en juin prochain. Direction le Real Madrid, selon toute vraisemblance, pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Le club merengue va donc accueillir le capitaine de l’équipe de France.

Vinicius Jr vers la sortie à cause de Mbappé ?

Néanmoins, la venue de Kylian Mbappé va causer un embouteillage sur le front de l’attaque du Real Madrid et causé un « problème » à Carlo Ancelotti comme le reconnaissait Rodrygo Goes dimanche après la victoire merengue face à l’Athletic Bilbao (2-0). À moins que Vinicius Jr prenne la décision de s’en aller ? SPORT a récemment confié que le Brésilien commencerait à songer à aller voir ailleurs, lui qui est grandement pris pour cible par certains racistes dans les stades espagnols. De plus, l'arrivée de Mbappé le ferait réfléchir à la suite de sa carrière.

Transferts - PSG : Mbappé a raté sa mission, il balance https://t.co/GmPedX7C9l pic.twitter.com/UBOwMfn2Aj — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

«Vinicius est intouchable. Il ne va pas partir»