PSG : Nouveau coup de pression pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une trêve internationale plutôt décevante avec l’équipe de France, Kylian Mbappé n’a guère davantage rassuré avec le PSG dimanche soir contre l’OM. Et Jérôme Rothen met plus que jamais la pression sur l’attaquant parisien avant la double confrontation qui se profile face au FC Barcelone, en quart de finale de la Ligue des Champions.

Kylian Mbappé ne traverse pas la période la plus simple de sa carrière. Après avoir rendu deux pâles copies avec l’équipe de France contre l’Allemagne (0-2) et le Chili (3-2) en match amical, l’attaquant du PSG n’a pas non plus brillé dimanche soir face à l’OM (victoire 2-0) et a même été sorti juste après l’heure de jeu par Luis Enrique.

PSG : Mbappé prépare du lourd avant son départ ! https://t.co/vqTrpSJdhg pic.twitter.com/LFi0yFsZBU — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Mbappé dans le dur

Mbappé devra donc tirer un trait sur ces derniers matchs et reprendre du poil de la bête, puisque le PSG affrontera prochainement le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions (match aller le 10 avril, retour le 16 avril). Et le capitaine de l’équipe de France sera forcément attendu au tournant…

« Zéro chance » pour le PSG sans un grand Mbappé ?