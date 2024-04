Le PSG tient son nouveau Verratti !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, le PSG a effectué une large revue d’effectif en se séparant de plusieurs joueurs majeurs tels que Neymar, Lionel Messi ou encore Marco Verratti. Le milieu de terrain italien a rejoint le Qatar, mais le club de la capitale semble déjà avoir trouvé son remplaçant. À savoir Vitinha qui réalise une excellente première partie de saison avec le PSG.

Orphelin de Marco Verratti, qui a été cédé au Qatar l'été dernier, le PSG semble toutefois déjà tenir son successeur. En effet, depuis le début de saison Vitinha s'est imposé comme une pièce maitresse du système de Luis Enrique. Dimanche soir, contre l'OM, le milieu de terrain portugais a une nouvelle fois impressionné. Ce qui lui a valu les louanges de Luis Enrique.

Vitinha, le nouveau Verratti

« C’est un joueur de qualité, parfait pour mon style de jeu. Il s’adapte à notre style de possession, je n’aime pas quand on perd le ballon. Il a toutes les qualités qu’on peut aimer chez un milieu de terrain. Il sait fixer, jouer entre les lignes, se démarquer, tirer, marquer, être dangereux… Quand on a un joueur dans cet état de forme, on ne peut que le féliciter. Je le félicite, j’espère qu’il va continuer comme ça et faire même encore mieux car je pense qu’il y a chez lui une belle marge de progression », confiait l’entraîneur du PSG en conférence de presse après le Classique.

«Vitinha est aujourd’hui top 3 de cette équipe»