Mbappé - PSG : Zidane est pris en exemple !

L’attitude de Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations depuis son attitude dimanche soir à sa sortie du match contre l’OM, et le post qui s’en est suivi sur les réseaux sociaux de la part de l’attaquant du PSG. Le journaliste Florent Gautreau regrette notamment que Mbappé n’ait pas suivi les traces d’un certain Zinedine Zidane dans l’évolution de son comportement. Explications.

Sorti par Luis Enrique juste après l’heure de jeu dimanche soir lors du choc entre l’OM et le PSG (0-2), Kylian Mbappé avait semblé passablement agacé par cette décision. D’ailleurs, quelques minutes après le coup de sifflet final, le capitaine de l’équipe de France diffusait un post très énigmatique sur les réseaux sociaux qui en disant long sur sa frustration, lui qui s’apprête à quitter le PSG en fin de contrat.

« Je suis un peu déçu… »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, le journaliste Florent Gautreau a réagi à cette attitude Kylian Mbappé qui fait beaucoup réagir depuis ce Classico : « Je suis un peu déçu parce qu’évidemment j’aime beaucoup Kylian Mbappé. J’ai milité dans l’After pour qu’il soit capitaine. À la fois du PSG et de l’équipe de France. Pourquoi ? Parce que je trouvais justement que le seul défaut qu’il avait au départ c’était cet individualisme un peu forcené et même ses objectifs individuels de stats, très liés au Ballon d’or. Je me suis dit, avec le temps, l’âge et les responsabilités, quand tu es capitaine tu dois t’ouvrir et penser aux autres y compris en dehors du terrain, tu es un relais par rapport à la direction du club. Je me suis dit que ça va le faire évoluer et grandir, il va devenir plus collectif qu’il ne l’était », explique-t-il.

« Zidane vrai leader, j’espérais ça pour Mbappé »