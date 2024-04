Il prépare sa revanche et prévient le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le Stade Rennais va retrouver le PSG quelques semaines après avoir vu la victoire lui échapper en Championnat à cause d'un penalty litigieux sifflé dans les arrêts de jeu. L'occasion pour les Bretons de prendre leur revanche bien que Julien Stéphan s'en défende. Ce match reste crucial pour les deux matches.

Il y a quelques semaines, le Stade Rennais pensait être la seconde équipe à battre le PSG en Ligue 1 après l'OGC Nice. Grâce à un but magnifique d'Amine Gouiri. Impuissants, les Parisiens ont du attendre les dernières secondes pour égaliser grâce à un penalty obtenu et transformé par Gonçalo Ramos. Une faute qui a d'ailleurs fait débat, au point de laisser d'énormes regrets aux Bretons qui pensaient tenir une énorme victoire sur la pelouse du champion de France. Mais le Stade Rennais aura l'occasion de prendre sa revanche mercredi soir à l'occasion de la demi-finale de la Coupe de France, une nouvelle fois au Parc des Princes.

Le PSG annonce deux coups durs https://t.co/nEBqgfDE8H pic.twitter.com/XZ5JX11ts4 — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

«On ne peut pas être revanchard»

A cette occasion, Julien Stéphan s'est présenté devant les médias afin d'évoquer ce choc contre le PSG et le sentiment de revanche. « On ne peut pas être revanchard sur la décision qu'on ne maîtrise pas (le penalty accordé au PSG et qui a privé Rennes de la victoire en L1, NDLR) », lâche le coach du Stade Rennais en conférence de presse, avant de revenir sur la situation du club breton qui s'est incliné à Strasbourg ce week-end.

«Peut-être que des choses qui avaient marché la dernière fois refonctionneront»