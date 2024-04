PSG : Un joueur «exceptionnel» le fait trembler

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG reçoit le Stade Rennais en demi-finale de la Coupe de France. Un match crucial à la porte de la finale que devrait débuter Kylian Mbappé, bien que le doute soit toujours permis avec Luis Enrique. Quoi qu'il en soit, Julien Stéphan craint le crack de Bondy, «un joueur hors-normes».

Dans sa quête de triplé, le PSG reçoit le Stade Rennais mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France. Un match que Kylian Mbappé devrait débuter dans le onze de départ. Luis Enrique a décidé d'utiliser au maximum son attaquant vedette dans les matches clés, ce qui sera le cas mercredi. En conférence de presse, Julien Stéphan a d'ailleurs annoncé qu'il avait parfaitement conscience du joueur qu'il allait affronter.

«C’est un joueur hors-normes»

« Ne me parlez pas de ça. Parce que mercredi, s’il en met deux ou trois, cela va être de votre faute. Ne me dites pas ça! Il ne faut jamais le dire ça avant les matchs. On en parle après mais pas avant (rires). C'est un joueur exceptionnel. C’est un joueur exceptionnel et on parlera toujours de lui dans toutes les circonstances. Parce que c’est un joueur hors-normes, c’est un joueur qui peut faire basculer un match à tout moment. C’est surtout un joueur de grands matchs, il est là pour les grands matchs. Il est toujours là pour les grands matchs. Donc il faudra vraiment le surveiller mercredi. Je suis convaincu qu’il fera un grand match », explique le coach du Stade Rennais devant les médias, avant d'évoquer le match plus en détails.

«Aucun match ne se ressemble»