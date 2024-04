PSG : Surprise, Mbappé a le même problème que Messi

Amadou Diawara

Depuis qu'il a annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a beaucoup moins de temps de jeu au PSG cette saison. Ce qui influe sur ses performances sur le terrain, ayant désormais un déficit au niveau de l'intensité. Alors qu'il semble être déconnecté du jeu, Kylian Mbappé fait penser au Lionel Messi de ces dernières années.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. En effet, le numéro 7 parisien a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé - Luis Enrique : Le PSG répond cash à la polémique https://t.co/KWnvyUQDiP pic.twitter.com/a4VlgVJv8h — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Une usure mentale pour Kylian Mbappé ?

Depuis son annonce à Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, Kylian Mbappé n'a plus du tout le même statut. Alors qu'il n'est plus considéré comme un intouchable à Paris, le vice-capitaine rouge et bleu a vu son temps de jeu diminuer considérablement. D'après L'Equipe , Kylian Mbappé a eu 51 minutes de jeu en moyenne sur ses six derniers matchs de Ligue 1 avec le PSG. Ce qui se répercute sur son rendement sur le terrain.

Une activité à la Messi pour Mbappé ?