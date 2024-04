Mbappé - PSG : Une guerre va éclater ?

Alexis Brunet

La situation est tendue au PSG, entre deux hommes, Luis Enrique et Kylian Mbappé. L'attaquant parisien est parfois mis sur le banc au coup d'envoi, ou bien remplacé en cours de match, ce qu'il aurait du mal à accepter. Le champion du monde ne voudrait pas aller en guerre face à son entraîneur, mais le dernier évènement en date, contre l'OM, pourrait peut-être changer la donne.

Il se passe toujours quelque chose au PSG. Dimanche dernier avait lieu le Classique contre l'OM. Les Parisiens se sont imposés 0-2, mais c'est surtout l'attitude de Kylian Mbappé qui a beaucoup fait parler. L'attaquant a été remplacé à la 65ème minute par Luis Enrique, et cela n'a pas été très apprécié par le numéro sept. Ce dernier aurait même insulté son entraîneur, au moment de quitter la pelouse.

Mbappé ne veut pas faire la guerre à Luis Enrique

Alors que la situation semble compliquée entre Kylian Mbappé et Luis Enrique, l'attaquant ne voudrait pas partir en guerre contre son entraîneur, d'après les informations de L’Équipe. Le champion du monde aurait décidé de se ranger derrière les décisions du coach du PSG, et de les accepter. Mais cela était avant sa sortie face à l'OM.

PSG : À Barcelone, on ne craint pas Mbappé ! https://t.co/L6Nb5IkYyu pic.twitter.com/pFL5UsotI0 — le10sport (@le10sport) April 2, 2024

Mbappé n'a pas digéré sa sortie face à l'OM

Si Kylian Mbappé se rangeait derrière les décisions de Luis Enrique dernièrement, tout pourrait évoluer après le match face à Marseille. En effet, le champion du monde était énervé quand il a dû quitter la pelouse dimanche dernier, remplacé à la 65ème minute par Gonçalo Ramos. L’attaquant du PSG aurait même insulté son entraîneur. Après la rencontre, l’ancien joueur de l’AS Monaco a réagi sur les réseaux sociaux. Ce dernier a posté une photo sur Instagram, sans le moindre commentaire, où on le voit de dos, sous la pluie battante, avec son brassard de capitaine dans la main. Cela pourrait donc être interprété comme une réponse à Luis Enrique, mais ce qui est certain, c'est que la fin de saison promet d'être agitée à Paris.