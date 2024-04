Kylian Mbappé très en colère contre le PSG ?

Pierrick Levallet

La torchon brûle entre le PSG et Kylian Mbappé à l'approche de son départ. Depuis qu'il sait qu'il ne pourra pas compter sur lui la saison prochaine, Luis Enrique n'hésite plus à se passer de ses services pour préparer l'avenir. D'ailleurs, le technicien espagnol s'est permis de le remplacer contre l'OM ce dimanche (0-2), chose que l'international français n'aurait pas vraiment digéré.

Entre Kylian Mbappé et le PSG, la fin approche. La star de 25 ans va partir à l’issue de la saison, puisqu’elle a déjà annoncé aux dirigeants parisiens qu’elle ne comptait pas prolonger son contrat, qui expire en juin prochain. Tout indique que Kylian Mbappé finira par signer au Real Madrid, même s'il dispose d'autres offres sur la table comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Depuis, Luis Enrique ne considère plus le champion du monde 2018 comme intouchable, et il souhaite préparer son effectif à jouer sans lui.

Luis Enrique prépare la vie sans Mbappé au PSG

Dans cette optique, l’entraîneur du PSG n’hésite pas à se passer de ses services en Ligue 1. Kylian Mbappé a notamment été remplacé contre l’OM ce dimanche, et ce, pour ce qui semblait être son dernier Classique sous les couleurs parisiennes. Et le natif de Bondy aurait eu du mal à digérer sa sortie.

Mbappé n'a pas digéré sa sortie contre l'OM