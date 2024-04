Luis Enrique - PSG : Le clan Mbappé craque après l’OM !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’aura pas pu aller au bout de son dernier Classique en tant que joueur du PSG. Luis Enrique l’a remplacé à la 65ème minute dans un match où Mbappé n’avait pas tiré une fois au but malgré la victoire parisienne face à l’OM (2-0). Un manque de respect selon son entourage.

Luis Enrique a refait le coup. Comme il l’a rabâché depuis la mi-février et l’annonce en interne de Kylian Mbappé sur son départ en fin de saison, l’entraîneur du PSG prépare la vie sans le meilleur buteur de l’histoire du club la saison prochaine.

Mbappé à nouveau remplacé, un «manque de respect» pour son entourage ?

De ce fait, dimanche soir à l’Orange Vélodrome et pendant le victoire du PSG face à l’OM (2-0), Luis Enrique a sorti Kylian Mbappé en cours de match à la 65ème minute, comme le coach espagnol l’avait déjà fait face à l’AS Monaco et contre le Stade Rennais ces dernières semaines. Un choix tactique, de par le contexte d’un Classique et son dernier face à l’OM, que le clan Mbappé ne comprend pas du tout. Au point de le qualifier de « manque de respect » selon L’Équipe . D’autant plus que des espaces allaient se créer dans le bloc marseillais.

Le clan Mbappé condamne l’insulte du joueur à Enrique