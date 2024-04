PSG - Mbappé : Énorme inquiétude avant Barcelone

Arnaud De Kanel

Titulaire et capitaine dimanche soir pour son dernier Classique face à l'OM, Kylian Mbappé n'a pas livré un grand match, loin de là. L'attaquant français est passé à côté de son sujet comme lors de la trêve internationale avec l'équipe de France. Un mauvais enchainement qui n'est pas des plus rassurants à une semaine d'affronter le FC Barcelone.

Si Luis Enrique avait ouvert la porte à une possible non-titularisation de Kylian Mbappé face à l'OM, le coach du PSG a finalement aligné sa vedette d'entrée, lui confiant également le brassard de capitaine. Mais comme avec les Bleus , Mbappé n'a pas réalisé un grand match et il poursuit sa mauvaise série. L'inquiétude sur son état de forme est de plus en plus grande à l'approche du choc face au FC Barcelone. Pour Jérôme Rothen, le PSG n'a aucune chance sans un grand Mbappé.

OM - PSG : En direct, il dénonce un gros problème ! https://t.co/7AL4XDsbOD pic.twitter.com/cxrb6QTfr1 — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

«Cela tombe mal»

« Il a été mauvais au stade Vélodrome dimanche, il a été mauvais avec l’équipe de France sur les deux matchs... C’est rare que lui ne fasse pas tourner le compteur. Cela lui est déjà arrivé de n’être pas bon, et je l’ai dit sur la première partie de saison, mais de quand même marquer des buts et faire gagner son équipe ou au moins l’aider à ne pas perdre. Ce n’est pas le cas depuis trois matchs. Là c’est vraiment le premier match avec le PSG depuis un bon bout de temps où vraiment il n’est pas bon. Pour X raisons. Cela me fait rire parce qu’on a eu le débat la semaine dernière et on parlait du match en équipe de France en disant que c’était un problème d’envie. Je l’avais défendu là-dessus mais est-ce que dimanche il avait envie ? Heureusement qu’il avait envie d’être bon. Mais si tu n’es pas bon, ce n’est pas forcément toujours à cause de l’envie, tu peux préparer correctement le match… C’est peut-être aussi une question physique. Cela tombe mal », a confié Jérôme Rothen dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Kylian Mbappé dans cette forme-là contre Barcelone, il y a zéro chance, le PSG ne passera pas»