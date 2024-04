Mbappé : Le vestiaire du PSG fait une annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la victoire du PSG contre l'OM, tous les regards étaient une nouvelle fois tournés vers Kylian Mbappé. Sorti peu après l'heure de jeu, l'attaquant parisien était apparu très agacé par son remplacement qui a encore une fois fait parler. Mais Milan Skriniar a assuré que son coéquipier était heureux et avait le sourire dans le vestiaire.

Bien qu'il était titulaire au coup d'envoi du Classique sur la pelouse du Stade Vélodrome, Kylian Mbappé est apparu très agacé par son remplacement peu après l'heure de jeu. Sa publication sur Instagram seulement quelques minutes après le coup de sifflet final et la victoire du PSG contre l'OM (2-0) a largement fait parler. Tout comme la vidéo sur laquelle certains y voient une insulte à son entraîneur Luis Enrique.

Skriniar assure que Mbappé «était heureux» dans le vestiaire

En zone mixte après le match, Milan Skriniar a d'ailleurs été invité à commenter la situation de Kylian Mbappé. Mais le défenseur slovaque désamorce toute polémique. « Je n’ai pas vu cette séquence mais je l’ai vu lui dans le vestiaire après le match, il avait le sourire et il était heureux », assure le joueur du PSG. Quelques minutes plus tôt, c'est Luis Enrique qui été interrogé sur son choix de remplacer Kylian Mbappé. Et clairement, ce sujet semble l'agacer.

Luis Enrique s'agace