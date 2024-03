Mbappé - PSG : Luis Enrique pousse un coup de gueule en direct !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG est venu à bout de l'OM, et s'est imposé deux buts à zéro. Kylian Mbappé n'a pas brillé face à Marseille, et il a été sorti dès la 65ème minute pas Luis Enrique. Après la rencontre, le coach parisien a été interrogé sur ce choix, et il s'est légèrement énervé.

La 27ème journée de Ligue 1 s'est terminée en beauté avec le choc entre le PSG et l'OM. Encore une fois, ce sont les Parisiens qui se sont imposés (0-2), grâce à des buts de Vitinha, et Gonçalo Ramos.

Mbappé a été sorti dès la 65ème minute

Kylian Mbappé n'a pas été buteur face à l'OM. Le Français n'a pas réalisé un grand match. Cela a d'ailleurs poussé Luis Enrique à le sortir dès la 65ème minute, au profit de Gonçalo Ramos. Encore une fois, cette décision du coach du PSG a beaucoup fait parler.

«C’est moi le chef»