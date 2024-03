Barcelone lance un avertissement au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le FC Barcelone s'est imposé sans la manière ce samedi face à Las Palmas. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Raphinha, qui permet à son équipe de conforter sa place sur le podium. Cette victoire permet aussi au club entraîné par Xavi de faire le plein de confiance avant le quart de finale de Ligue des champions face au PSG.

Le FC Barcelone assure ! Sur sa pelouse, le club catalan a assuré l'essentiel en s'imposant face à Las Palmas (1-0). Le but inscrit par Raphinha en seconde période lui permet de conforter sa place sur le podium, juste derrière le Real Madrid. Pour la manière, on repassera. Le Barça, malgré sa jeunesse, n'a pas déployé un jeu virevoltant face, pourtant, à une équipe de seconde partie de tableau.

Le Barça a assuré l'essentiel

En conférence de presse, Xavi a reconnu les difficultés de son équipe. « Le résultat pour moi est court. Nous avons eu des occasions très claires de marquer plus. Le match s'est bien passé pour nous avec l'expulsion. Nous avons généré des occasions et je pense qu'un but d'écart est court. Nous aurions mérité de gagner plus confortablement. C'est un résumé de la saison. Il est difficile pour nous de clôturer les matchs » a confié le coach du Barça.

« Il est temps de penser au PSG »