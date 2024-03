PSG : Mbappé écarté ? Il hallucine totalement !

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé sera-t-il titulaire ce dimanche soir au stade Vélodrome pour y affronter l'OM ? Rien n'est sûr car Luis Enrique n'hésite pas à placer son numéro 7 sur le banc depuis l'annonce de son départ. L'entraîneur espagnol pourrait faire tourner avant la demi-finale de la Coupe de France face à Rennes, chose que ne comprend absolument pas Daniel Riolo.

Sur les six derniers matchs de Ligue 1, Kylian Mbappé n'en a joué qu'un seul en intégralité : celui face à Montpellier, lors de la 26ème journée. Au cours d'une victoire large du PSG (6-2) sur la pelouse du club héraultais, le numéro 7 parisien avait inscrit un triplé. Face à l'OM, sa titularisation n'est pas certaine, car Luis Enrique a laissé sous-entendre qu'il pourrait faire tourner...

«Lui a réussi à nous inventer le match où Mbappé pourrait être sur le banc»

Dans l'émission de RMC , Les Grandes Gueules du Sport , l'éditorialiste Daniel Riolo a fait part de son incompréhension au sujet d'une potentielle place de remplaçant réservée à Mbappé lors du choc face au PSG : « On a quelque chose d’historique, de patrimonial. Je suis convaincu que lors d’un Barça-Real, tout serait respecté. Comme en France, on a un problème avec la culture du foot, on crache dessus. Il y a des choses qui font partie du patrimoine et on les respecte. Luis Enrique a gangrené le cerveau d’une partie des supporters et des observateurs en inventant des débats comme faire tourner lors d’un Marseille-PSG. On peut ne pas faire jouer Mbappé dans un Classique, c’est le comble absolu. Dans le match le plus important de notre pays, nous qui pleurons tout le temps parce qu’on n’a pas de culture foot, lui a réussi à nous inventer le match où Mbappé pourrait être sur le banc. »

PSG : Mbappé va écœurer l’OM, c’est écrit https://t.co/iRCdU1YvM2 pic.twitter.com/jPKyabqsD5 — le10sport (@le10sport) March 31, 2024

«Il se fout de la gueule du monde en permanence»