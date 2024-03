Luis Enrique - PSG : Il balance le verdict pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé s'apprête à vivre un nouveau Classique, certainement le dernier de sa carrière. Ce dimanche, le joueur tricolore a souligné l'importance de cette rencontre, malgré l'écart de point avec l'OM. Comme le pense Rio Mavuba, Luis Enrique ne devrait pas jouer avec le feu et devrait offrir sa chance à Mbappé.

Un match entre le PSG et l'OM reste un rendez-vous particulier pour les acteurs du football français, même si l'écart s'est grandement creusé entre les deux équipes ces dernières années. Né à Paris et ayant grandi en région parisienne, Kylian Mbappé est conscient de l'importance de ce choc. Il n'a pas l'intention de faire de la figuration ce dimanche soir, surtout que ce Classique devrait être le dernier avant son départ au Real Madrid.

Neymar, Messi... Riolo fracasse le mercato du PSG https://t.co/KzuzAD53We pic.twitter.com/usQI2u0IfR — le10sport (@le10sport) March 29, 2024

Mbappé prévient l'OM

« C’est un stade où il y a beaucoup d’ambiance, c’est la vérité. Un stade où même avec le PSG j’adore jouer. (…) C’est le moment pour les grands joueurs. Je suis prêt et bien sûr comme d’habitude, je ne vais pas me cacher. (…) C’est toujours avec détermination et ambition que j’aborde ce genre de matchs » a confié Mbappé lors d'un entretien accordé à Téléfoot . Mais encore faut-il que Luis Enrique se décide à le titulariser ce dimanche.

« Il va être titulaire à 100% »