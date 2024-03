PSG : Mbappé a voulu faire capoter un transfert ?

Thomas Bourseau

Marco Verratti a pris part à l’exode des stars du PSG l’été dernier. Dès son arrivée sur le banc de touche, Luis Enrique aurait pris la décision de se séparer du milieu de terrain parisien. Néanmoins, Kylian Mbappé aurait tout fait pour éviter un tel dénouement pour l’icône du Paris Saint-Germain.

Au cours de l’été 2023, la promesse de Nasser Al-Khelaïfi alors vieille de juin 2022 au sujet de la fin de l’ère des stars au Paris Saint-Germain, a enfin pris forme. En effet, Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ainsi que Marco Verratti sont tous partis un par un.

Luis Enrique aurait poussé Marco Verratti vers la sortie

Dans ses colonnes du jour, L’Équipe révèle que Luis Enrique, dans la foulée de sa nomination au poste d’entraîneur le 5 juillet dernier, n’aurait plus voulu de Verratti au PSG. Pas de quoi spécialement choquer le principal intéressé. Car en effet, à en croire le quotidien sportif, celui qui est surnommé « Le Petit Hibou » par les habitués du Parc des princes avait réclamé un bon de sortie à ses dirigeants déjà plusieurs semaines auparavant.

Mbappé aurait tenté d’éviter le transfert de Verratti