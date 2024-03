Mercato - PSG : Il annonce l’entraîneur pour la saison prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Nommé sur le banc du PSG l'été dernier, Luis Enrique s'est engagé pour deux saisons avec le club de la capitale. Et Adil Rami suggère aux dirigeants parisiens de continuer l'aventure la saison prochaine avec le technicien espagnol, qui est la personne idéale selon lui pour enfin amener de la stabilité au projet QSI et permettre au PSG de franchir un cap.

C'est un fait, le PSG a changé beaucoup de choses lors du mercato estival 2023 avec la nomination d'un nouvel entraîneur, Luis Enrique, ainsi que le départ de stars majeures telles que Neymar et Lionel Messi. La direction a donc anglé son recrutement sur des profils moins bling-bling et plus axé vers la jeunesse, avec notamment les signatures de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou encore Kang-In Lee. La formule idéale aux yeux d'Adil Rami, puisque l'ancien défenseur central de l'OM et de l'équipe de France préfère voir le PSG aller dans cette direction comme il l'explique dans un entretien accordé à TNT Sports .

Le PSG reçoit un appel inattendu pour oublier Luis Enrique ! https://t.co/ZB8RMZpr3i pic.twitter.com/n6UGuoDaIV — le10sport (@le10sport) March 30, 2024

« Je préfère avoir ce PSG-là »

« Si Luis Enrique était l’homme qu’il fallait ? Je préfère avoir ce Paris-là que le Paris des années précédentes. Il y avait plus de stars, c'était beau, mais beaucoup moins de respect pour ce maillot, pour les couleurs du PSG. C'est triste, c'est dommage pour le foot et pour les Parisiens », assure Adil Rami, qui interpelle ensuite la direction du PSG en l'incitant fortement à conserver Luis Enrique la saison prochaine au poste d'entraîneur, tout en lui permettant de pouvoir réaliser un mercato estival ambitieux.

« Si Paris ne change pas d'entraîneur et fait un bon recrutement... »