Le PSG boucle le transfert d’une star dans son dos, ça ne passe pas !

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain à l’été 2003, Vahid Halilhodzic imaginait à l'époque pouvoir compter sur Ronaldinho dans son effectif, mais l'ancienne direction accepta de se séparer de la star brésilienne, qui prit le chemin du FC Barcelone. Un départ au gout amer pour l’ancien entraîneur du club qui n’a pas oublié.

Le PSG n’a pas attendu l’arrivée du Qatar, et le recrutement de grands noms à l’instar de Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, afin d'avoir des stars dans son effectif. Au début des années 2000, les supporters parisiens vibraient devant la technique et les gestes fous de Ronaldinho, parti au FC Barcelone après deux saisons du côté du Parc des Princes. Nommé à la tête du PSG au moment où la star brésilienne a plié bagage en 2003, Vahid Halilhodzic ne digère pas ce départ qui n’était pas forcément prévu.

« J'ai toujours un peu de mal à accepter ce qui s'est passé »

« Je pensais pouvoir compter sur Ronnie et construire quelque chose autour de lui , reconnaît Halilhodzic dans un entretien accordé à CulturePSG. C’est ce que j'avais préparé et j'ai toujours un peu de mal à accepter ce qui s'est passé. Le président Francis Graille m'avait dit que si c'était mon souhait, il resterait. Finalement, il est revenu vers moi pour me dire que le club m'avait pas les moyens de le conserver (NDLR : le PSG devait débourser 19 millions d'euros pour récupérer les droits du joueur). J'étais très en colère, car je rêvais d'associer Ronaldinho et Pauleta. »

« J'ai tout essayé »