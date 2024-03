Un phénomène est annoncé au PSG, Luis Enrique est déjà sous le charme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en vue du prochain mercato estival, le PSG cherche notamment à dénicher le successeur de Kylian Mbappé. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent déjà à l'image de celle menant à Lamine Yamal, le crack du FC Barcelone. Interrogé sur la prestation XXL du jeune espagnol contre le Brésil, Luis Enrique s'est dit impressionné.

Luis Enrique évoque le cas Lamine Yamal

« Bien sûr que je l'ai vu. Je ne parle pas de joueurs qui ne sont au PSG pour éviter les spéculations. Mais s'ai aimé que les supporteurs de Madrid applaudissent un joueur de Barcelone », explique l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C'est quelque chose qui me plait beaucoup»