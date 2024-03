Mercato - PSG : Un crack va tout gâcher pour Mbappé ?

Benjamin Labrousse

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé s’apprête à s’engager en faveur du Real Madrid. Cependant, l’attaquant français n’est pas le seul renfort offensif à débarquer au sein de la Casa Blanca, puisque les Merengue avaient lâché 72M€ pour recruter Endrick. Et au vu de l’association entre le crack de 17 ans et Vinicius Jr en sélection, cela pourrait poser problème pour Mbappé. Explication.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé va s’en aller. Sauf énorme coup de tonnerre, le Français évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Du côté du club madrilène, l’avenir s’annonce radieux. Et pour cause, les Merengue , en plus du numéro 7, vont accueillir plusieurs stars cet été avec Endrick, annoncé comme le plus grand talent du football mondial, mai semblent aussi bien avancés dans le recrutement d’Alphonso Davies…

Avec Mbappé, une attaque de folie se prépare

En attaque, les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick offrent de nombreuses solutions à Carlo Ancelotti. D’après les dernières tendances, un trio d’attaque composé de Vincius Jr, Mbappé, et Rodrygo pourrait se constituer en Espagne. Mais quid du prodige de Palmeiras, qui semble déjà paré pour le haut niveau ?

Le trio de Brésiliens : un danger pour Mbappé au Real Madrid ?