Le PSG reçoit un appel inattendu pour oublier Luis Enrique !

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Luis Enrique réalise pour le moment du bon travail malgré les critiques, puisqu’il est en course pour remporter la Ligue 1 la Ligue des Champions et la Coupe de France. Mais sa succession est régulièrement discutée, avec certains observateurs qui parlent déjà de plusieurs candidats pour le remplacer.

Entraineur du PSG, c’est un métier dangereux. Ils ne sont en effet pas très nombreux à être partis la tête haute et Luis Enrique pourrait bien être le prochain, même si son contrat se termine dans un peu plus d’un an.

Luis Enrique attendu au tournant

Il faut dire que le technicien espagnol est loin de faire l’unanimité au PSG et si pour le moment il reste en lice pour tous les titres, il ne fait aucun doute que certains sont prêts à lui tomber dessus au premier échec. Il y a d’ailleurs déjà quelques candidats pour le remplacer comme Thiago Motta, dont le contrat avec Bologna se termine le 30 juin prochain.

« Un retour au PSG ? J’ai appris que dans le foot tout est possible »