FC Nantes : Kombouaré débarque, ils annoncent du lourd

Nommé sur le banc du FC Nantes il y a quelques jours, Antoine Kombouaré se lance dans une mission sauvetage pour les Canaris qui sont actuellement barragistes de Ligue 1. Selon plusieurs anciens joueurs qui évoluaient sous les ordres du Kanak, il est d’ailleurs l’homme de la situation grâce à ses méthodes.

Alors que le FC Nantes connaît un début d'année très compliqué qui laisse planer la menace d'une relégation, Jocelyn Gourvennec a été démis de ses fonctions, remplacé par Antoine Kombouaré qui fait donc son retour, moins d'un an après son licenciement. Le Kanak débarque en tant que pompier de service pour une mission sauvetage. Un choix validé par l'ancien milieu Yacine Abdessadki, qui a explosé à Strasbourg en 2003-04 sous la houlette d'Antoine Kombouaré.

«Il est capable de relever ce genre de défi»

« Il est capable de relever ce genre de défi. A l'époque, j'avais 23 ans et il m'avait titularisé en tant qu'arrière latéral même s'il y avait déjà deux joueurs sur le poste et qu'on jouait le maintien. Il a fait tout le nécessaire pour que je sois au plus haut niveau sur les aspects mentaux et émotionnels. Il avait aussi vu que j'étais bosseur donc le courant était bien passé. Vingt-et-un ans après ses débuts sur un banc professionnel, je pense qu'il n'a pas changé de ligne de conduite », confie-t-il auprès d’ Eurosport .

«Il ne gueule pas pour gueuler»