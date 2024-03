Mercato : Il lâche une bombe sur l'avenir d'Haaland

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Erling Haaland ne devrait plus faire long feu à Manchester City. Selon la presse espagnole, le buteur norvégien de 23 ans serait déjà promis au FC Barcelone de Joan Laporta. En effet, Erling Haaland devrait rejoindre le Barça dans un an et demi, plus précisément lors du mercato estival 2025.

Après avoir fait forte impression au Borussia Dortmund, Erling Haaland a tapé dans l'œil de Pep Guardiola. A tel point que la direction de Manchester City a déboursé environ 60M€ pour s'offrir ses services lors de l'été 2022. Alors qu'il est en train d'achever sa deuxième saison chez les Citizens , Erling Haaland a fait passer un message clair sur son avenir en conférence de presse. « Je suis très heureux, surtout avec les gens qui m'entourent. Le manager, les directeurs, le conseil d'administration, je suis vraiment heureux, je dois le dire. Je le dis maintenant, ce sera probablement un gros titre, demain on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je suis heureux. Vous pouvez écrire cela, mais vous devez aussi écrire tout ce que j'ai dit auparavant. Je suis heureux » , a déclaré le numéro 9 de Manchester City dernièrement.

Haaland est déjà promis au Barça ?

Dans la foulée, Fabrizio Romano a décrypté la sortie d'Erling Haaland sur son futur à Manchester City : « Des sources m’ont fait savoir qu’il ne pouvait pas venir en conférence de presse et garantir qu’il jouera pour Manchester City toute sa vie. Mais pour le moment, Haaland est très heureux au club. Il a toujours aimé l’ambiance dans le vestiaire, avec Pep Guardiola. À l’avenir nous ne savons pas, mais pour l’instant il y a rien d’acté concernant des discussions ou négociations avec d’autres clubs ».

Hécatombe avant le PSG, encore un coup dur à l’OM ! https://t.co/GMLjw5ibB7 pic.twitter.com/CIFF2OzQe2 — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

«Haaland jouera au Barça dans un an et demi»