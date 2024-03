Mercato : Le PSG a pris une grande décision pour l'après-Mbappé !

Alexis Brunet

Dans quelque mois, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Les dirigeants parisiens sont préparés à cela, et ils ont donc avancé sur la piste de son potentiel successeur. Dernièrement le nom de Luis Diaz a notamment été évoqué. Mais le Colombien serait loin d'être la priorité du club de la capitale. Paris voudrait surtout se renforcer en défense centrale, et au milieu de terrain.

Rien n'est encore officiel, mais c'est tout comme. Kylian Mbappé va quitter le PSG, à l'issue de la saison. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde devrait prendre la direction du Real Madrid. Les dirigeants parisiens doivent donc se creuser la tête, afin de lui trouver un remplaçant de qualité.

Le PSG piste Luis Diaz mais...

D'après les informations du journaliste Jonathan Johnson, pour Caught Offside , Luis Diaz fait bien partie des plans du PSG. Toutefois, le Colombien ne serait pas une priorité pour les dirigeants parisiens, mais il ferait partie d'une liste avec plusieurs noms. Victor Osimhen serait en bonne position, tout comme Rafael Leão, ou bien Viktor Gyökeres.

Le PSG veut renforcer sa défense et son milieu