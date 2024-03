Mercato - PSG : Grosse bataille annoncée pour le prochain crack

Alexis Brunet

Le PSG a l’habitude de former de jeunes joueurs très prometteurs. Ayman Kari, qui est actuellement prêté à Lorient, en fait partie. Le Parisien va revenir à Paris à l’issue de la saison, et il faudra lui trouver du temps de jeu, sinon il pourrait aller voir ailleurs. En tout cas, le milieu offensif ne devrait pas manquer de prétendants.

Lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, le PSG a aligné l'équipe la plus jeune de son histoire, en C1. Il faut dire que les dirigeants parisiens ont depuis peu décidé de miser sur des jeunes talents, avec un très fort potentiel.

Ayman Kari va faire son retour au PSG

C’est notamment le cas avec Warren Zaïre-Emery, qui est régulièrement titulaire au PSG, ou bien avec Lucas Beraldo, recruté l'hiver dernier, ou bien Gabriel Moscardo, qui arrivera l'été prochain. Le club de la capitale va aussi enregistrer le retour d'Ayman Kari. Le milieu offensif est actuellement prêté au FC Lorient, mais d'après les informations de L’Équipe , il va revenir à la fin de la saison à Paris.

Mercato : Le PSG tente un transfert de folie en Ligue 1 https://t.co/loUxlEY8b7 pic.twitter.com/3Ky18TSDT0 — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Kari va avoir de nombreux prétendants