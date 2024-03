Mercato - PSG : Des offres sont arrivées pour ce crack !

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, le PSG est reconnu pour son centre de formation. Des joueurs comme Warren Zaïre-Emery et Presnel Kimpembe se sont imposés en équipe première, mais certains vont voir ailleurs, afin de trouver du temps de jeu. C'est notamment le cas d'Ayman Kari, qui est prêté à Lorient. Le milieu de terrain attire de nombreux prétendants, mais le PSG pourrait compter sur lui à l'avenir.

Le PSG semble avoir pris un nouveau virage dans son projet. Le club de la capitale veut maintenant miser sur de jeunes joueurs, Français si possible. Dans ce sens, les dirigeants parisiens font de la prolongation de Warren Zaïre-Emery un enjeu capital. Luis Campos a aussi mis la main dernièrement sur deux autres jeunes talents étrangers, Lucas Beraldo, et Gabriel Moscardo.

Ayman Kari attire de nombreux prétendants

Le PSG devra aussi trancher pour l'avenir d'Ayman Kari. Le milieu offensif est actuellement prêté à Lorient, et il réalise de belles prestations. Le club de la capitale va donc devoir prendre une décision sur son jeune talent, car il pourrait être très courtisé. D'après les informations de L’Équipe , le Bayern Munich ou bien Manchester City avaient déjà tenté de lui faire signer son premier contrat pro en 2022. Finalement le jeune Français s'était engagé jusqu'en 2025 avec Paris.

Le PSG a pensé à un retour de Kari