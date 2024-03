Coup de théâtre annoncé pour Zidane, que va-t-il faire ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Voilà une nouvelle à laquelle personne ne s'attendait. Ce mercredi, la presse allemande annonce que Zinédine Zidane pourrait prendre la succession de Thomas Tuchel au Bayern Munich. Il pourrait être accompagné de Franck Ribéry sur le banc. Mais faut-il croire à cette rumeur, alors que le nom du champion du monde 1998 est évoqué aux quatre coins de l'Europe ?

Depuis mai 2021, et son départ du Real Madrid, son nom est régulièrement évoqué dans l'actualité. Zinédine Zidane, un entraîneur rempli de mystères, qui n'hésite pas à profiter de sa famille et des plaisirs de la vie depuis près de trois ans. Mais l'âme du footballeur est toujours présent en lui. Depuis quelques mois, Zidane est tenté par un retour. Son rêve a toujours été l'équipe de France, mais les portes lui sont fermées jusqu'au Mondial 2026. Alors, le champion du monde 1998 souhaiterait reprendre en main un club. Ces dernières années, il a refusé de nombreuses propositions, notamment de la part du PSG.

Zidane - OM : Il fixe une grosse condition ! https://t.co/7PyP3J6DVj pic.twitter.com/S1mFR2z6nj — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

Un incroyable duo avec Ribéry au Bayern Munich

Car Zidane attend le bon projet, celui qui pourrait lui permettre de remporter des trophées. Selon Bild , la dernière rumeur en date l'amène au Bayern Munich. A en croire le quotidien allemand, le Français pourrait prendre la succession de Thomas Tuchel la saison prochaine. Longtemps prioritaire, la piste Xabi Alonso aurait pris du plomb dans l'aile. Zidane pourrait être accompagné d'une légende bavaroise, Franck Ribéry, qui pourrait intégrer son staff.

L'incroyable rumeur OM

Cette information n'a pas été confirmée et est à prendre avec des pincettes. Tout comme celle qui évoque une possible arrivée de Zidane à l'OM, notamment en cas de vente du club. Une rumeur évoquée par un journaliste de France-Bleu et non-démentie par Thibaud Vézirian. « Non, je n'ai pas l'info, donc je ne peux pas démentir ou confirmer. Mais BB (ndlr Bruno Blanzat) semble sûr de ses infos, donc je respecte son travail journalistique là-dessus » a lâché le journaliste.

L'option Juventus, la plus probable ?