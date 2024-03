Il balance sur l’OM après son départ, une légende se chauffe !

Thomas Bourseau

Eric Di Meco s’est assis sur le toit de l’Europe avec l’OM en 1993 grâce à une victoire contre l’AC Milan. La légende du club marseillais suit activement l’évolution de l’institution phocéenne et, de par son rôle de consultant à RMC, il a répondu à la déclaration forte de Jorge Sampaoli sur son départ de l’OM en début de semaine.

Après les arrivées de Samuel Gigot et d’Isaak Touré dès les premières semaines du mercato estival de 2022, Jorge Sampaoli décidait de claquer la porte, mécontent des mouvements effectués par le président Pablo Longoria sur le marché des transferts.

«Le club n'était pas en condition de me les apporter»

Ce lundi, pendant l’émission Rothen s’enflamme de RMC , Jorge Sampaoli a une fois encore évoqué les raisons de son départ de l’OM dont les moyens insuffisants pour lutter avec le haut du panier en Ligue 1. « J'ai senti que le club n'avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG. (…) Pour vraiment progresser, le club avait besoin d'un autre type de joueurs. Et le club n'était pas en condition de me les apporter ».

Vente OM : L’Arabie Saoudite ou la faillite, il prédit le pire à Marseille https://t.co/yo2uY6rq5F pic.twitter.com/FbzW4P9dkL — le10sport (@le10sport) March 27, 2024

«Il nous dit qu'il est parti parce que le club n'avait pas l'ambition d'aller plus haut. Pour aller derrière à Séville qui est en difficulté»